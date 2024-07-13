Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Американские извинения и последнее слово Лаврова и Путина: Запад начал задумываться о своих делах

Американские извинения и последнее слово Лаврова и Путина: Запад начал задумываться о своих делах

В Соединенных Штатах наконец начали задумываться о последствиях своих политических решений. Своеобразной отправной точкой послужило дипломатическое выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова перед американским посольством.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А разве кто-то извинялся? Врать то зачем?
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14 час.
E
Ed
Журналюги иначе не могут - дать название без соответствия в тексте это их сегодняшний метод поговорить взаправду
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11 час.

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