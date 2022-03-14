Происшествия

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В Партизанске Приморского края сотрудник Госавтоинспекции помог юным робототехникам в создании проекта

В Приморском крае команда учащихся школы № 2 города Партизанска принимает участие в региональном этапе конкурса «FIRST LEGO League».

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