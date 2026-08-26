Аргументы недели Четыре года условно и 100 тысяч штрафа: цена, которую назначили чиновнице за массовую легализацию мигрантов Ещё один «сверхгуманный» приговор вынесен очередному коррупционеру.
Четыре года условно и 100 тысяч штрафа: цена, которую назначили чиновнице за массовую легализацию мигрантов
Комментарии
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Юрий Николаев
Автор назвал ЭТО наказанием?! БЛИН!!! Да это ПООЩРЕНИЕ! А не наказание! ВСЕ, начиная с высших кругов власти и заканчивая самыми мелкими чинушами погрязли на взятках и коррупции! А с каким придыханием кремлёвская пропаганда вешает нам спагетти на уши из всех утюгов, КАКАЯ коррупция на украине и в ГЕЙропе. ДА ИХ КОРРУПЦИЯ ПРОТИВ НАШЕЙ НЕРВНО В СТОРОНКЕ ПЕРЕКУРИВАЕТ!!!
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4 н.
Леонид Руси
Юрий Николаев
Автор назвал ЭТО наказанием?! БЛИН!!! Да это ПООЩРЕНИЕ! А не наказание! ВСЕ, начиная с высших кругов власти и заканчивая самыми мелкими чинушами погрязли на взятках и коррупции! А с каким придыханием кремлёвская пропаганда вешает нам спагетти на уши из всех утюгов, КАКАЯ коррупция на украине и в ГЕЙропе. ДА ИХ КОРРУПЦИЯ ПРОТИВ НАШЕЙ НЕРВНО В СТОРОНКЕ ПЕРЕКУРИВАЕТ!!!
Это элита, высшая каста богоподобных... А мы плебеи для них...
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4 н.
Александр Третьяк
Хорошо что еще премию не выписали
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4 н.
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