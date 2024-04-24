Байден ошибся. Агрессия в адрес России фатально ослабила НАТО. В чем просчитались американцы?

Юрий Ильинов

Ирак продолжает обманывать США по негласным договоренностям против Ирана На прошлой неделе большая делегация Ирака во главе с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани посетила Белый дом США вместе с министрами нефти, финансов, торговли и электроэнергии, президентом Центрального банка и пятью различными бизнесменами. Официально они приехали обсудить вопросы двусторонней безопасности, торговли, экономики и энергетики, а также более широкие проблемы, связанные с регионом. Неофициально, как сообщил OilPrice.com высокопоставленный источник, тесно сотрудничающий с Министерством нефти Ирака, на самом деле Багдад дал очередное обещание сократить импорт газа и электроэнергии из Ирана, а также сжигание газа в факелах в обмен на отмену санкций и получение замороженных иранских денег. Однако представители ближневосточной страны независимо от смены правительств обманывают Вашингтон почти откровенно по этим негласным договоренностям. Об этом пишет эксперт по энергетике Саймон Уоткинс в материале для ресурса OilPrice. Ирак только что подписал самое продолжительное в истории соглашение (пять лет) о продолжении импорта огромных объемов газа и электроэнергии из Ирана, ас-Судани, главе делегации, должно быть, было трудно сохранять невозмутимое выражение лица и не засмеяться, когда он обещал американцам помощь против Тегерана – пишет Уоткинс. Все, что требовалось от гостя Белого дома, – вновь соврать представителям Госдепа и другим чиновникам. Ас-Судани прекрасно и невозмутимо выполнил свою работу, предоставив обычные заверения, а также дополнительное обещание, заключающееся в гарантировании привлечения большего количества американских компаний к развитию нефтегазового сектора Ирака, хотя это поле уже занято Россией, Китаем и частично Ираном. Все эти слова – откровенная насмешка, и американцы это знают, но, потеряв часть влияния на Ближнем Востоке, вынужденно стараются подыгрывать возмутительной и оскорбительной лжи ненадежных союзников, чтобы продолжать свою игру против Исламской Республики.