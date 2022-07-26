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Сатановский рассказал об очередной попытке Запада усыпить бдительность России

Сатановский рассказал об очередной попытке Запада усыпить бдительность России

Политолог Евгений Сатановский усомнился, что Соединённые Штаты Америки решатся распустить блок НАТО. Он заявил, что структуры Альянса кормят слишком большое число людей, и вряд ли в будущем кто-то решится лишить их благосостояния, пишет ФАН.

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