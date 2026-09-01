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Интенсивный контроль давления снизил риск деменции в долгом исследовании

Интенсивный контроль давления снизил риск деменции в долгом исследовании

Масштабное испытание, организованное на базе нескольких сотен первичных медицинских учреждений и опубликованное в августе 2026 года, показало, что длительное поддержание систолического артериального давления ниже целевого показателя 130 мм рт.

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