Всё учтено могучим ураганом и Клычковым

Семь дней, которые… Очевидно, что губернатору Клычкову нравится мечтать об аэропорте в Орле. В очередном эфире в соцсетях на прошедшей неделе он делился с орловцами радужными перспективами, которые даст области реконструкция воздушной гавани.
Семь дней, которые… Очевидно, что губернатору Клычкову нравится мечтать об аэропорте в Орле. В очередном эфире в соцсетях на прошедшей неделе он делился с орловцами радужными перспективами, которые даст области реконструкция воздушной гавани.
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