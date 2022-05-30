Орелtimes

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Всё учтено могучим ураганом и Клычковым

Всё учтено могучим ураганом и Клычковым

Семь дней, которые… Очевидно, что губернатору Клычкову нравится мечтать об аэропорте в Орле. В очередном эфире в соцсетях на прошедшей неделе он делился с орловцами радужными перспективами, которые даст области реконструкция воздушной гавани.

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