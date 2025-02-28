Адская бомба устроила нацикам смерть в шоколаде: Карта специальной военной операции на Украине на 28 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская авиация нанесла прицельный удар по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины, который находился в весьма необычном месте — на территории кондитерской фабрики «Конти» в Константиновке.