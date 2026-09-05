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Кухня и дом

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Как безопасно вернуть белизну потемневшей эмалированной кастрюле с помощью перекиси водорода

Эмалированная посуда всегда выглядит нарядно и радует глаз, особенно когда она новая — гладкая, блестящая, с ярким покрытием.

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