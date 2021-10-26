Коронавирус в Ростовской области: статистика на 25 октября

За прошедший день в донских лабораториях обработали 17 184 тестирований на коронавирус. Получено 606 положительных результатов, из которых 19,2% составляют жители старше 65 лет, еще 18,8% — несовершеннолетние.
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