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Коронавирус в Ростовской области: статистика на 25 октября

Коронавирус в Ростовской области: статистика на 25 октября

За прошедший день в донских лабораториях обработали 17 184 тестирований на коронавирус. Получено 606 положительных результатов, из которых 19,2% составляют жители старше 65 лет, еще 18,8% — несовершеннолетние.

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