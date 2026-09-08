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Земля

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Как редкая ошибка нотариуса помогла внуку отменить завещание и вернуть наследство

Истории о наследственных спорах редко обходятся без драматического накала, но случай, произошедший в небольшом уральском городке, выделяется даже на общем фоне.

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