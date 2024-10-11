Прогноз погоды в Крыму на 11 октября ⛅ В Симферополе +25 и малооблачно В Севастополе +23 и облачно с прояснениями В Евпатории +23 и небольшой дождь В Черноморском +25 и облачно с прояснениями В Джанкое +26 и небольшой дождь В Ялте +23 и облачно с прояснениями В Алуште +23 и небольшой дождь В Керчи +22 и небольшой дождь В Армянске +24 и небольшой дождь В Красноперекопске +25 и небольшой дождь В Бахчисарае +25 и малооблачно В Феодосии +23 и небольшой дождь В Судаке +23 и малооблачно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.