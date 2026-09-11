"Жалость после негодования": Полковник пояснил, зачем раздули историю с "почти сбитым" самолётом Зеленского

Буквально на днях президент Украины едва не стал жертвой дрона. По крайней мере, так считает премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере.
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