Выступающая против участия россиян на Олимпиаде без гимна и флага Ирина Винер неожиданно сменила риторику

Похоже, патриотка Ирина Винер неожиданно “переобулась”. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Ирина Винер, изменила позицию относительно участия российских спортсменов в предстоящих летних Олимпийских играх в Париже без национального флага и гимна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии