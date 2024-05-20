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Выступающая против участия россиян на Олимпиаде без гимна и флага Ирина Винер неожиданно сменила риторику

Выступающая против участия россиян на Олимпиаде без гимна и флага Ирина Винер неожиданно сменила риторику

Похоже, патриотка Ирина Винер неожиданно “переобулась”. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Ирина Винер, изменила позицию относительно участия российских спортсменов в предстоящих летних Олимпийских играх в Париже без национального флага и гимна.

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