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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ты сидишь на диетах, а вес набирается – это приводит к диссонансу. Замкнутый круг могут пройти не все». Велогонщица Лысенко о контроле веса у фигуристок

21-летняя Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. Фигурным катанием она занималась в детстве.

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