Министр здравоохранения посетил пострадавших в результате жесткой посадки вертолета санавиации

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова посетила пациентов, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета санавиации, которые были госпитализированы в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.
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