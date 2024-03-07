Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия "За материнскую доблесть"

В Новосибирской области эти знаки отличия получили 15 многодетных матерей.В преддверии 8 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив вручили многодетным мамам знаки отличия.
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