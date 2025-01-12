Радомир Маркуш 11 января 2024 г., 9:06 Бандеровские паблики пишут о существенном расширении зоны контроля ВС РФ на севере оккупированного приграничья Наши бойцы уничтожили очередное пiдроздiли оккупантов в опорном пункте в приграничном районе Курской области.
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