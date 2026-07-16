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Более 60 пациентов осмотрено: итоги выездного приёма онкологов в Вышневолоцкой ЦРБ

Более 60 пациентов осмотрено: итоги выездного приёма онкологов в Вышневолоцкой ЦРБ

Выездные приёмы онкологов в Тверской области: помощь становится доступнее. Тверской областной клинический онкологический диспансер (ТОКОД) продолжает выездную работу для повышения доступности специализированной медицинской помощи жителям муниципальных образований Тверской области.

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