Более 60 пациентов осмотрено: итоги выездного приёма онкологов в Вышневолоцкой ЦРБ

Выездные приёмы онкологов в Тверской области: помощь становится доступнее. Тверской областной клинический онкологический диспансер (ТОКОД) продолжает выездную работу для повышения доступности специализированной медицинской помощи жителям муниципальных образований Тверской области.
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