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Статую жены декабриста поставили и сразу убрали у музея в Чите за деньги гранта

Статую жены декабриста поставили и сразу убрали у музея в Чите за деньги гранта

Сама идея нужная, но реализация подкачала.В июне около музея «Церковь декабристов» в Чите за деньги гранта губернатора Забайкальского края установили статую в виде жены декабриста, но части горожан не понравилась качество изваяния и статую убрали.

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