Шизофрению предложили лечить диетой

Ученые из Школы медицины Стэнфордского университета провели пилотный проект, в ходе которого выяснили, что кетодиета может не только улучшить метаболическое здоровье, но и оказать положительное влияние на психическое состояние пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.
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