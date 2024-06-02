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Дикий Юг - Природа Юга России

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Шизофрению предложили лечить диетой

Шизофрению предложили лечить диетой

Ученые из Школы медицины Стэнфордского университета провели пилотный проект, в ходе которого выяснили, что кетодиета может не только улучшить метаболическое здоровье, но и оказать положительное влияние на психическое состояние пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.

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