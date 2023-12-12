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Терапевт Кузьменко раскрыл тайну, как врачи на самом деле лечат ОРВИ

Терапевт Кузьменко раскрыл тайну, как врачи на самом деле лечат ОРВИ

Когда вас мучат высокая температура, насморк, кашель, боль в горле, врачи ставят диагноз «ОРВИ» и назначают симптоматическое лечение: капли от заложенности носа, муколитические, отхаркивающие, антисептические, жаропонижащие средства, травяные отвары и так далее.

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