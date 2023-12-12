Терапевт Кузьменко раскрыл тайну, как врачи на самом деле лечат ОРВИ

Когда вас мучат высокая температура, насморк, кашель, боль в горле, врачи ставят диагноз «ОРВИ» и назначают симптоматическое лечение: капли от заложенности носа, муколитические, отхаркивающие, антисептические, жаропонижащие средства, травяные отвары и так далее.