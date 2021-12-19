Расписание трансляций Championship League 2022

20 декабря 2021 — 3 февраля 2022, Лига Чемпионата 2022 по снукеру (Лига Чемпионов), пригласительный, Morningside Arena, Лестер, Англия Лига Чемпионов 2022 Новости Championship League 2022Результаты, таблицы турнира Championship League 2022 Результаты 1 группы Championship League 2022Результаты 2 группы Championship League 2022Результаты 3 группы Championship League 2022Результаты 4 группы Championship League 2022Результаты 5 группы Championship League 2022Результаты 6 группы Championship League 2022Результаты 7 группы Championship League 2022 Голосование: Championship League 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Лига Чемпионата 2022 по снукеру (Лига Чемпионов) 20 декабря - 1 группа Первый день — первая группа — Прямые трансляции Матчи группы начало трансляции 14:00 мск начало трансляции 15:30 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 19:30 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:30 мск [свернуть] 21 декабря - 1 группа Второй день — первая группа — Прямые трансляции Матчи группы начало трансляции 14:00 мск начало трансляции 15:30 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 19:30 мск Матчи полуфиналов группы начало трансляции 21:00 мск Матч финала группы начало трансляции 22:30 мск [свернуть] 22 декабря - 2 группа Третий день — вторая группа — Прямые трансляции [свернуть] 23 декабря - 2 группа Четвёртый день — вторая группа — Прямые трансляции [свернуть] 3 января - 3 группа Пятый день — третья группа — Прямые трансляции [свернуть] 4 января - 3 группа Шестой день — третья группа — Прямые трансляции [свернуть] 5 января - 4 группа Седьмой день — четвертая группа — Прямые трансляции [свернуть] 6 января - 4 группа Восьмой день — четвертая группа — Прямые трансляции [свернуть] 7 января - 5 группа Девятый день — пятая группа — Прямые трансляции [свернуть] 8 января - 5 группа Десятый день — пятая группа — Прямые трансляции [свернуть] 17 января - 6 группа Одинадцатый день — шестая группа — Прямые трансляции [свернуть] 18 января - 6 группа Двенадцатый день — шестая группа — Прямые трансляции [свернуть] 31 января - 7 группа Тринадцатый день — седьмая группа — Прямые трансляции [свернуть] 1 февраля - 7 группа Четырнадцатый день — седьмая группа — Прямые трансляции [свернуть] 2 феваля - финальная группа ТПятнадцатый день — ФИНАЛЬНАЯ группа — Прямые трансляции [свернуть] 3 февраля - финальная группа Шеснадцатый день — ФИНАЛЬНАЯ группа — Прямые трансляции [свернуть] Поделиться с друзьями:.