Театр абсурда
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Театр абсурда

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Здравствуй, Европа – Новый год!

Здравствуй, Европа – Новый год!

Мысли Бабы Яги А вы в курсе, что выражение «Да иди ты в Европу!» скоро станет заменой известной русской идиоме (слово из 4 букв, рифмуется с Европой)? Ну, должны же мы идти в ногу со временем и совершенствовать свой лексикон в соответствии с состоянием дел в мировой экономике хотя бы, правда? Вот вы как себя чувствуете после новогодних каникул? Ёжиков с кротовухой хватило на все праздники? Перед Новым годом (ещё новым, а не старым) специально в магазины завезли – полки ломились, и выбор был огромный.

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Tatyana Zaytseva
😂
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