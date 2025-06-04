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Санду заподозрили в желании бросить Молдавию ради должности в Европе

Санду заподозрили в желании бросить Молдавию ради должности в Европе

Депутат парламента Молдавии от Соцпартии Богдан Цырдя заподозрил президента Майю Санду в желании бросить страну ради должности в Европе или в международной организации.

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