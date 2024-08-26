Названа максимальная безопасная продолжительность секса в презервативе

Барьерные контрацептивы — лучший способ защититься от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, но использовать один презерватив дольше определенного времени небезопасно, предупредила терапевт Бхавини Шах.
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