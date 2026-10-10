Вкус божественный! 8+ рецептов осенних запеканок с нежной сырной корочкой

Одно блюдо может составить целый обед или ужин — оно сытное и полезное. Сразу и белковая составляющая, и гарнир, больше ничего не надо.
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