По данным разведки, ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра в районе Новой Каховки с целью выхода к Перекопскому перешейку

Остается ровно неделя до четырехмесячного «юбилея» с момента начала так называемого контрнаступления украинской армии, в ходе которого киевское руководство обещало стремительный прорыв российской обороны с выходом к Азовскому морю и перерезанием сухопутного коридора в Крым, а то и захватом полуострова.