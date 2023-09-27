По данным разведки, ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра в районе Новой Каховки с целью выхода к Перекопскому перешейку

Остается ровно неделя до четырехмесячного «юбилея» с момента начала так называемого контрнаступления украинской армии, в ходе которого киевское руководство обещало стремительный прорыв российской обороны с выходом к Азовскому морю и перерезанием сухопутного коридора в Крым, а то и захватом полуострова.
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