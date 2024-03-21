Рогозин призвал четко сформулировать позицию по участию атлетов из России в ОИ

Представитель Запорожской области в верхней палате отечественного парламента Дмитрий Рогозин призвал четко сформулировать позицию по участию атлетов из Российской Федерации в летних Олимпийских играх в Париже.
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