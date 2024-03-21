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Рогозин призвал четко сформулировать позицию по участию атлетов из России в ОИ

Рогозин призвал четко сформулировать позицию по участию атлетов из России в ОИ

Представитель Запорожской области в верхней палате отечественного парламента Дмитрий Рогозин призвал четко сформулировать позицию по участию атлетов из Российской Федерации в летних Олимпийских играх в Париже.

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Комментарии
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Tania Еременко
Желающим - билет в один конец!!!
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13 час.
Silver Kont
А опубликовать пофамильно список блядей и пидарасов, собравшихся клопов кормить, можно? Чтобы россияне потом знали уродов, продавших честь и Родину, и не голосовали за них, если те потом будут выдвигаться в госдупу...
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13 час.
a
aleha
IO
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