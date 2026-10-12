Пистолет Стечкина: какие у него недостатки?

Автоматический пистолет Стечкина — оружие, о котором слышали все, но которое так и не стало массовым.
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