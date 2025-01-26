Гигантский астероид в 2036 году может упасть на экваториальную часть Земли

Угрозой для экваториального региона нашей планеты может стать астероид Апофис. По прогнозам ведущего научного сотрудника Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, доктора физико-математических наук Георгия Гончарова, к 2029 году Апофис подойдет к Земле довольно близко.