Гигантский астероид в 2036 году может упасть на экваториальную часть Земли

Угрозой для экваториального региона нашей планеты может стать астероид Апофис. По прогнозам ведущего научного сотрудника Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, доктора физико-математических наук Георгия Гончарова, к 2029 году Апофис подойдет к Земле довольно близко.
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