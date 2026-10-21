22 октября мы отмечаем День белых журавлей. Отмечаем уже 40 лет, с 1986 года, но многие даже не знают о нем.
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- Я работал при Соц...
- Я работал при Соц...
- Я работал при Соц...
Спасибо Большое! У меня нет слов Выразить свое Волнение!
К;акая отличная статья!!!
Жанночка, огромное спасибо !
Я не знала о связи этих стихов Расула с японской девочкой ...
Вечная память им и всем солдатам и народам, погибшим, умершим и пострадавшим от фашизма и терроризма Америки!!!