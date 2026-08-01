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Орловские новости

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ПВО сбила 274 украинских беспилотника над 17 регионами России

ПВО сбила 274 украинских беспилотника над 17 регионами России

ПВО России за ночь уничтожила 274 украинских беспилотника над 17 регионами страны и морями.Минувшей ночью ПВО уничтожила украинские беспилотники над 17 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

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