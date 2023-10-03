Отечественный электромобиль «Атом» получил 36 тыс. предзаказов

Продажи «Атома» должны начаться в середине 2025 года.фото: t.me/atom_auto--> Автокомпания «Кама» достигла 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», который будут производить на заводе «Москвич».
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