Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА по детской площадке

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила о состоянии девочек, пострадавших при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области.
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