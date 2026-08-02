Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА по детской площадке

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила о состоянии девочек, пострадавших при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области.