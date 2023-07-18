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Очень странные дела: что случилось с генералами Суровикиным, Цоковым и Поповым

Очень странные дела: что случилось с генералами Суровикиным, Цоковым и Поповым

Очень странные дела: что случилось с генералами Суровикиным, Цоковым и Поповым Владислав ВислВ последнее время интернет заполнили странные сообщения о российских высокопоставленных военнослужащих, и обществу трудно разобраться, что из них правда, а что слухи.

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Комментарии
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Grandad
Судя по фота, генерала Армии Суровикина понизили в звании до генерал-полковника.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Ненадо очернять Суровикина, он в нужном месте, сейчас вам прямо и выложат где он и что делает! На службе Родины он!
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47 мин.

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