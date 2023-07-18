Очень странные дела: что случилось с генералами Суровикиным, Цоковым и Поповым Владислав ВислВ последнее время интернет заполнили странные сообщения о российских высокопоставленных военнослужащих, и обществу трудно разобраться, что из них правда, а что слухи.