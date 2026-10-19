ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября, ФедералПресс. С начала года жители Челябинской области усыновили и приняли в приемные семьи около тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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