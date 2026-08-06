Прокуратура завела дело на «Водоканал-НТ» из-за отключения горячей воды в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. Прокуратура Дзержинского района провела проверку деятельности ООО «Водоканал-НТ» после того, как жители города остались без холодного водоснабжения дольше положенного срока.
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