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Прокуратура завела дело на «Водоканал-НТ» из-за отключения горячей воды в Нижнем Тагиле

Прокуратура завела дело на «Водоканал-НТ» из-за отключения горячей воды в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. Прокуратура Дзержинского района провела проверку деятельности ООО «Водоканал-НТ» после того, как жители города остались без холодного водоснабжения дольше положенного срока.

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