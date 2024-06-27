Многодетные семьи округа помогают раненым

В «Группе поддержки бойцов СВО» ждут волонтёров Сообщество «Группа поддержки бойцов СВО» с 2022 года помогает раненым воинам, отправляет гуманитарные грузы штурмовикам добровольческой бригады «Ветераны», оказывает юридическую и психологическую помощь военнослужащим.
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