Искусственный интеллект научили оперативно вычислять загрязнения рек

Ученые СевГУ и Института природно-технических систем (ИПТС) разработали систему, благодаря которой по поведению двустворчатых моллюсков можно узнавать о загрязнении водоемов на несколько часов раньше, чем при традиционных способах мониторинга.
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