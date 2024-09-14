Новый Госсовет, путинозависимость в США и цифровая неделя в Казани: обзор событий недели

Татарстанцы выбрали депутатов VII созыва Госсовета РТ, в США состоялись теледебаты кандидатов в президенты, в Казани с большим размахом провели Digital Week-2024, Рустам Минниханов посетил Астану с дипломатической миссией, Татарстан вышел в лидеры по набору на контрактную службу: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.