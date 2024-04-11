В Алтайском крае полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который за два дня забрал сбережения у пяти пенсионеров

В начале апреля текущего года в отделы полиции по Ленинскому и Центральному районам стали поступать заявления от пожилых граждан о совершении в отношении них мошеннических действий по схеме «Ваш родственник попал в беду».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии