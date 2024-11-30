Avia.pro - СМИ В Казани произошел резонансный инцидент: иностранец, предположительно обладающий навыками ММА, напал на двух местных парней.
Приезжий с навыками ММА устроил потасовку с русскими парнями: когда долг становится поводом для агрессии
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Sergey Ivanov
«Молодежь не готова постоять за себя»? «Не готова к конфронтациям, будь то словесным или физическим»? А кто- нибудь задумывался, почему? Почему, например, мужики в вагоне электрички тут же утыкаются в свои мобильники и делают вид, что не видят, как заезжий ценный специалист насилует русскую девчонку? Эту трусость, этот инфантилизм в нас воспитала наша власть. И сделала она это потому, что русских она боится больше, чем мигрантов. Вот сейчас мы хором осуждаем этих двоих, которые не сумели дать отпор наглецу. А если бы хоть один их них поставил бы этой азиатской горилле синяк под глазом- то сейчас он бы сидел в обезьяннике, а ценный азиатский специалист строчил бы жалобу в прократуру. И можете быть уверены: Виноватым окажется русский! И не потому, что виноват, а потому, что русский. Так власти удобно: Если лишить человека права защищаться- то он становится абсолютно зависимым от власти. Чего эта самая власть и добивается. Вспомним: Все законы, включая знаменитую «Об оскорблении чувств...» приняты исключительно против русских. И также избирательно против русских применяются. Если вы нанесете травму абу- бандиту, который залез в ваш дом- то вы сядете «за превышение». Но если вас в результате дружеской беседы покалечит азиат- то власть снисходительно объяснит вам, что это- всего только национальная традиция, которую вы должны толерантно уважать. Для власти удобно, когда народ не ощущает себя народом (тем более, «государствообразующим»), а является стадом. Стадом управлять проще. Стаду не нужно доказывать обоснованность действий власти и отчитываться перед ним власть не обязана. Стаду можно просто приказать- и оно послушно побредет туда, куда власть укажет.
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21 час.
Александр Пятнистый
Вот на 95% верно. Ощущение, что власть не понимает и не знает, как ситуацию разрулить, а народ просто толкают на бунт, но тут риск- не только мигрантов поубивают вместе с их выблядками и сучками, но власть сметут. Правда, чтоб устроить 1917 нужен толковый вожак.
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21 час.
SI
Sergey Ivanov
Увы, это так. Нет у России второго Ленина. И большевистской партии тоже нет. Не назовешь же «партией» эту компашку переродившихся коммунистов, которые повесили вывеску «КПРФ» исключительно для того, чтобы сыграть на ностальгии. Нет даже «кружка изучения марксизма». А восстание без лидера, без ясной политической программы неизбежно вырождается в бунт- страшный и бессмысленный. Бунт, который может только разрушать- но не в состоянии ничего построить.
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21 час.
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