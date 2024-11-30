Приезжий с навыками ММА устроил потасовку с русскими парнями: когда долг становится поводом для агрессии

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Sergey Ivanov

«Молодежь не готова постоять за себя»? «Не готова к конфронтациям, будь то словесным или физическим»? А кто- нибудь задумывался, почему? Почему, например, мужики в вагоне электрички тут же утыкаются в свои мобильники и делают вид, что не видят, как заезжий ценный специалист насилует русскую девчонку? Эту трусость, этот инфантилизм в нас воспитала наша власть. И сделала она это потому, что русских она боится больше, чем мигрантов. Вот сейчас мы хором осуждаем этих двоих, которые не сумели дать отпор наглецу. А если бы хоть один их них поставил бы этой азиатской горилле синяк под глазом- то сейчас он бы сидел в обезьяннике, а ценный азиатский специалист строчил бы жалобу в прократуру. И можете быть уверены: Виноватым окажется русский! И не потому, что виноват, а потому, что русский. Так власти удобно: Если лишить человека права защищаться- то он становится абсолютно зависимым от власти. Чего эта самая власть и добивается. Вспомним: Все законы, включая знаменитую «Об оскорблении чувств...» приняты исключительно против русских. И также избирательно против русских применяются. Если вы нанесете травму абу- бандиту, который залез в ваш дом- то вы сядете «за превышение». Но если вас в результате дружеской беседы покалечит азиат- то власть снисходительно объяснит вам, что это- всего только национальная традиция, которую вы должны толерантно уважать. Для власти удобно, когда народ не ощущает себя народом (тем более, «государствообразующим»), а является стадом. Стадом управлять проще. Стаду не нужно доказывать обоснованность действий власти и отчитываться перед ним власть не обязана. Стаду можно просто приказать- и оно послушно побредет туда, куда власть укажет.