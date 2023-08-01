Общественная служба новостей

1 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Педикам педиково.Американский тран...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А Россия с Курдами и противниками Эрдогана.... Как потянет торгашу????Дипломат Корчмарь...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Раньше поймете когда нарик со своими вооруженными беспредельщиками под наркотой в гости нагрянет, вот тогда вам Волын...В Польше заявили,...

СКР: Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей

СКР: Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей

Следователи ЛНР довели до конца расследование уголовного дела, которое связано с экс-главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики, обвиняемого в хищении из бюджета свыше 40 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх