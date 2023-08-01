СКР: Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей

Следователи ЛНР довели до конца расследование уголовного дела, которое связано с экс-главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики, обвиняемого в хищении из бюджета свыше 40 миллионов рублей.
Следователи ЛНР довели до конца расследование уголовного дела, которое связано с экс-главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики, обвиняемого в хищении из бюджета свыше 40 миллионов рублей.
Свежие комментарии