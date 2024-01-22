Песков назвал атаку по Донецку демонстрацией звериного лица украинского режима

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами назвал атаку по городу Донецку, которую осуществили некоторое время назад Вооруженные силы Украины, демонстрацией звериного лица киевского режима.
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