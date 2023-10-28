Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Опять врешь, опять про кубанина талдычишь? Уж я тебе втолковывал, втолковывал, разоблачал, разоблачал твое вранье, ан...Путин удивился за...
  • Сергей Гришин
    Нам больше подойдет проект без Толика, или с ним но в качестве ЗЕКа!Толик рвется к вл...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то газета "Правда" начала издаваться с 22 апреля (5 мая) 1912 года по решению Всероссийской (Пражской) конфере...Путин удивился за...

Подоляка выложил ролик о примирении братьев. Говорят, что это предательство

Подоляка выложил ролик о примирении братьев. Говорят, что это предательство

На канале известного блогера Юрия Подоляки появился ролик с классическим сюжетом – два брата, которых разбросала судьба, оказываются на СВО, сражаясь по разные стороны фронта, и в один момент они встречаются на поле боя, где примиряются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх