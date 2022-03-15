В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit

В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit. Мероприятие состоится 25 марта, на базе спортивного клуба Sportstation.

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