Россия может направить на экспорт 65 млн тонн зерна

Россия может направить на экспорт 65 млн тонн зернаВ 2023 году Россия соберет урожай зерновых в объеме 140 млн тонн, на экспорт готова направить 65 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании правительства РФ.
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