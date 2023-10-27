Россия может направить на экспорт 65 млн тонн зерна

Россия может направить на экспорт 65 млн тонн зернаВ 2023 году Россия соберет урожай зерновых в объеме 140 млн тонн, на экспорт готова направить 65 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании правительства РФ.