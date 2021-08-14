Революции в России не будет

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРеволюции в России не будет Почему я так ответственно это заявляю? Да потому что за год пребывания на данном ресурсе, убедили меня в этом окончательно.Вернуться к статье4013НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаДля революции или переворота всегда нужны лидеры и организаторы ,и Путин это прекрасно понимает ,в отличии от антисоветской биомассы ,талдычащей о "вожаке и стаде ", поэтому и "мочит " тех ,кто может стать лидерами как для "левой " оппозиции ,так и оппозиции из врагов коммунистов .Александр АлександровДля революции нужны социальные условия - кризис власти, кризис экономики и т.д. Почитайте "Государство и революция".Михаил_В.Путин учёл ошибки и нашего последнего императора, и И.Сталина. Один сюсюкался с рывалюцианерами вместо того, чтобы задолго до 1917 года перевешать всех большевиков, другой в борьбе за власть физически уничтожал своих партийных конкурентов.Владимир СергеевВерхи не могут ... Низы не хотят . Вот это и есть условия при которых наступает революционный момент .. А что сейчас могут ВЕРХИ ??? Кроме как лгать народу - НИЧЕГО.. Ну а низы дозревают ( Только вот созреют ли ??)Nikolia VovchenkoВ данное время есть"другое условие"и "заказ от хозяина"Владимир СергеевСтатья идиота .. нахохлившись какое то ЧМО поучает Левых ... даже дошло до того . что мол позовите левых с Украины ... тебе бы чмошнику знать , что там на Украине все и началось именно с уничтожения Левых, что и привело к появлению НАЦИЗМА на Украине .. Безграмотность и Хамство Чмошника прослеживается во всем.Александр АлександровТо есть, аргументов для того, чтобы возразить, Вы не имеете...Владимир СергеевА какие Вам нужно еще Аргументы ... Автор аргументов НЕ приводит ... сплошная ДЕМАГОГИЯ ... А я должен аргументировать эту ЧУШЬ... Окститесь , батенька ... я хоть давно знаю Вас как противника всего левого , любите провоцировать , но тут то ?? или ???Серж ПрологовТак, а где их взять-то АРГУМЕНТЫ? Кунись историю: 75 лет единственным "аргументом" совоксдрочи было: "картавый предначертал...", "последний Великий фюрер предуказал...". Сама жизнь уничтожила эти "аргументы". Они их пытались приводить, использовать... провал за провалом. В конце-концов их стали просто высмеивать. Какие уж тут "аргументы"... Тем более у клинического идиота.Владимир СергеевА у Вас есть аргументы??ИИскандерСержик, в кои то веки ты случайно высказался верно. Ну какие "аргументы" могут быть у такого клинического идиота, как ТЫ?! Заскорузлого идиота, который только и знает, что пердеть в бочку о "совкодрочи".Vlad Иванов”Революции в России не будет»- уверяет нас Автор. Что это казенный оптимизм? Близорукость? Умысел? ОНИ не дремлют! Разве не заметно, что начинается реализация сценария 80-90х в тогдашнем СССР. Вспомните как нашли и двинули ЕБНа? Вспомните КТО его двигал? Что мы имеем сейчас? Сейчас одной стороны пихают навальных, с другой «новый социализм». Для чего? А для того, чтобы внести смуту! Итак, ОНИ выставили СЛЕВА Навального, СПРАВА - орду сталинистов и Платошкина - ищут нового ЕБНа. Навального ПОСАДИЛИ, Платошкина ОСУДИЛИ. Кто следующий кандидат в ЕБНы? Я? Ты? Мы? Вы? Они?Рауф РастовВы абсолютно правы и верно обрисовали складывающуюся в стране ситуацию. Действительно, теперь уже настал черёд развала Великой России. И для этого наши недруги всячески стремятся ослабить и подорвать главные несущие конструкции государства, как это они делали в своё время в отношении СССР. Сначала подорвали ведущую и организующую силу государства, добившись руками одурманенного народа исключения статьи 6 из текста Конституции СССР. Затем под сурдинку песен «Мы ждём перемен» и лицемерных камланий о правах человека, о свободе, о праве наций и народов на самоопределение и т.д. спровоцировали ГКЧП, следствием которого стал полный коллапс президентской власти Горбачёва - то есть был подорван стержень верховной власти. В конечном итоге им удалось развалить великую державу СССР. Сейчас происходит то же самое – как говорится, нужно только подпилить опоры, а заборы упадут сами. В последнее время вся вражеская пропаганда сосредоточилась против партии Единая Россия – ведущей и организующей силы нашего общества. Хотел бы при этом заметить, что я сейчас никого и ничего не идеализирую. При всех имеющихся недостатках партии Единая Россия, к которым можно отнести то обстоятельство, что в её ряды проникло слишком много недостойных людей, тем не менее она остаётся главной организующей силой и фундаментальной опорой нашего государства. Кроме того, в последнее время всё чаще стала разыгрываться шовинистическая карта русской нации (в сугубо этническом смысле этого слова) и предпринимаются различные попытки подорвать единство государствообразующего народа «оплакиванием» отсутствия собственной национально-территориальной автономии у русских. Подорвав целостность системообразующей подсистемы, можно в итоге добиться распада всей системы. Сегодня такой системообразующей подсистемой, стягивающей многие народы в государственную целостность многонациональной и многоконфессиональной великой державы, является единство государствообразующего народа. Устроив межнациональный раздрай и провокациями добившись подогрева сепаратистских настроений, им уже будет несложно развалить и Великую Россию.Vlad ИвановДружище, спасибо за тёплые слова. Не совсем согласен с некоторыми Вашим тезисами. Общая оценка представленного Вами текста: Ваши оценки, дружище, носят ностальгически «коммунистический» характер по отношению к недавнему прошлому и охранительный - по отношению к настоящему. Вы говорите: «…. нужно только подпилить опоры, а заборы упадут сами.» В отношении КПСС и СССР «опоры» никто и не думал подпиливать. Эти опоры сгнили настолько, что заборы (КПСС, СССР) рухнули под собственной тяжестью. Аналогию такого коллапса можно найти лишь в Февральской революции 1917 года. К счастью, до Октябрьского переворота дело не дошло, а ограничилось Августовским ГКЧП. Почему? Видимо потому, что в СССР 1991 года не нашлось такого количества городских и сельских босяков, которых можно было бы провозгласить «пролетариатом и беднейшим крестьянством», кинуть лозунг «Грабь награбленное» и приступить к планомерному террористическому уничтожению российского общества. «Единая Россия – ведущей и организующей силы нашего общества.» - говорите Вы. Возможно, не буду спорить. Хочу только спросить: А где профсоюзы? Вы слышали что нибудь о профсоюзах за последние тридцать лет? Я - нет! А вот Ваши утверждения «…наши недруги всячески стремятся ослабить и подорвать…», «…вся вражеская пропаганда сосредоточилась против…». Мне думается, что в первую очередь недругами по отношению к себе являемся мы сами. В первую очередь мы являемся недругами по отношению к себе потому что не ведём грамотную пропаганду против своих, российских антироссийских сил. Я бы не сказал, что «всё чаще стала разыгрываться шовинистическая карта». Посмотрите на сборище российских! «олигархов». Среди них Вы увидите особей многих национальностей из бывшего СССР. Не так ли? В целом же, думаю, все идёт по плану. Все идёт по сценарию: «Обогащайтесь, но молчите!» Заметим, что обогащаться можно строго по чину. Вот так, как то!Александр Григорова зюганова за организацию беспорядков надо бы наказать ....для начала забрать госдачу ...которую как писали он в обход закона прихватизировал ....Владимир Домнин"Почему я так ответственно это заявляю? Да потому что за год пребывания на данном ресурсе, убедили меня в этом окончательно". Может, автор и гениален. Потому что нельзя делать выводы по этому ресурсу, где все прикалываются по мере возможности и своих способностей. Он может быть использован, но не для серьезных и обоснованных выводов.Серж ПрологовА какие ресурсы ты можешь предложить в качестве альтернативы МТ? КеПезю.ру?Рожденный СССР«...как произошло это на Украине, что в принципе то же самое...»??? На (в) Украине строй сменился? Что "то же самое"-то? А революции в России пока не будет. Ибо революция = вооружённое восстание. В 17-ом первая мировая вооружила народ. Сейчас народ безоружен...увы и ах.ДВДмитрий ВоскресенскийНу, теперь всё можно сделать на выборах, но только подавляющее большинство населения должно быть заодно и очень активно. Сплотить народ может только левая идея, поскольку люди уже нажрались капитализма и задумываются. Со временем это обязательно будет и чем раньше, тем лучше для нынешних хозяев жизни. Когда встаёт народ никакие гвардии ничего сделать не могут. Лучше до этого не доводить. Процесс этот медленный, но фатальный, как наводнение. Выборы в сентябре дадут картинку - на каком этапе мы находимся в этом процессе.Александр ГоловиновПо - моему автор обыкновенный провокатор, такой поп Гапон нашего времени: с одной стороны, основываясь на комментах в И - нете, он утверждает, что революции в России не будет, с другой стороны - он к ней призывает, ставя в пример вождей прошлого. Не дождётесь, наелись этого…Boris MaxПравильная статья... хотя и букфф чересчур много...Семен ЖаровАвтор, времена сменились!... Поэтому сменились и способы революций!!!... ... Если власть предержащие НЕ сменят силовые структуры России на иностранцев, что вполне возможно и похоже на ЭТО (Внимательно посмотрите на управленческие кадры России!), то отечественные силовые структуры спокойно будут ПРОСТО НАБЛЮДАТЬ, как вооружённые до зубов эксплуататоры России будут убегать, придерживая свои штаны (Чтобы НЕ сползали из-за лишнего груза!) от дружных и плотных колон безоружных и мирных граждан России!!!... ... Вот только КУДА побегут???... ... Ведь лозунг: - "Пролетарии всех стран соединяйтесь!" НИКТО не уничтожил и он здравствует и будет здравствовать до тех пор, пока на Земле будет жив хотя бы один подлец, желающий жить за чужой счёт или только для СЕБЯ!!!Михаил_Автор, не гундите. Многие понимают, что "наши западные партнёры" хотят стравить большевизнутых с либерастами и затем умиротворить и тех, и других, но в уже покорной Западу России. "Да не будет!".Серж ПрологовТихо, ША, посоны! В России УЖЕ "началось восстание"! Да ладно, как это "не верите"? Смотрите ю-тьюб, Караулова... За сиськина, Бондаренко, сРашкинда... ...вся Русь-матушка... ...в поддержку зюгандосрани... ...в едином порыве... ЧТО "вы не видите"? Я тоже НЕ ВИЖУ! И не знаю того, кто бы восставал и бунтовал за зюгандосдрочь и упомянутую троицу... ...НО Ю-Тьюб утверждает...Владимир СергеевТы за ютьюб то не дрочи тут ... НЕ видишь промой глаза ... увидишь ... али дрочишь на Совок ???Серж ПрологовА еще карауловщина на Ю-Тьюбе пророчит жуткие страшности 16 августа...александр деевДа уж ,революций может и не быть.Но до бесконечности подымать цены на всё и вся не получится.Если думают что до бесконечности можно глумиться и подымать цены,то народ снесет и безумное правительство и олигархов вместе с чиновниками за их беспредел в стране.А люди найдутся возглавить это движение.Наталья ИвановаАлександр ПоповИ только чиновники спокойненько переползают из одного политического строя в другой. меняя только портреты в кобинетах да партбилеты в карманах.Владимир СергеевТы за народ то не решай ЭТО ЧТОЛИ НАРОД???Валерий ФедосеевРеволюции не будет если государство умерит алчность и приструнит олигархов. Цены с цепи сорвались в ЖКХ, магазинах, аптеках. Не надо гнобить свой народ.ИИринаВраги коммунистов ,так боящиеся революции ,всем ,что сделали ,говорили ,писали ,и при Советской власти , и в свою Перестройку ,и за 30 лет после захвата ими СССР ,доказали ,что сами считают ,что они имели полное право устроить контрреволюцию в СССР ,чтобы стать такими же богатыми и богатейшими паразитами на шее нищего народа ,каких скинули большевики .Владимир СергеевПРОКТОЛОГову... ** Тем более клинического идиота***Я и не сомневался , что ты ИДИОТ . Что не комментарий то ГЕББЕЛЬС прет из сыРОЖИвера курьянова (гончарова)Мы всю жизнь прозябаем в нищете и боимся. что нас посадят, нет у нас лидера как Ленин, а власти вооружились как следует.ИИскандерРЕВОЛЮЦИИ не будет. А вот ПЕРЕВОРОТ, вроде ЕБНова "путча 1400" вполне реален. Остаётся надеяться на то, что Президент помнит об этом.Алексей СмирновАвтор весьма наивен. ведь вплоть до событий 1917го года о революции говорили так же. завуалированно, но она всё таки произошла. А будет революция или нет зависит в первую очередь от нынешней власти. от её действий и решений в отношении большинства населения. И если они и далее будут столь же же малополезными. а зачастую вредными, то никакая росгвардия их от революции не спасёт.Николай ЗайчиковАвтор до февраля 1917 года никто в России и подумать не мог , что в феврале царь полетит с трона . Хотя нам не нужна революция , стране нужна мирная конституционная смена власти .Александр КлишинНовый беня? Кисинжер Вам в помощьНиколай ЗайчиковБеня Кисинжер уже вам помог , посадив на шею народа России воров и жуликов где они сейчас и сидятНиколай ЗайчиковБеня Кисинжер уже вам помог , посадив на шею народа России воров и жуликов где они сейчас и сидятКомментировать
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