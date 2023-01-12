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Пегов о ситуации на Донецком направлении: артиллерия РФ бьёт по ВСУ в Авдеевке

Пегов о ситуации на Донецком направлении: артиллерия РФ бьёт по ВСУ в Авдеевке

Военный корреспондент Семён Пегов прокомментировал обстановку на Донецком направлении спецоперации. По его словам, артиллеристы РФ наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

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